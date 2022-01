Viele Chancen, aber kein Treffer: 96 verpasst Heimsieg gegen Dresden

96-Trainer Christoph Dabrowski schickte eine im Vergleich zum 3:0-Heimsieg gegen Gladbach auf drei Positionen veränderte Aufstellung in die Partie. Für Dominik Kaiser ist Mark Diemers in die Startelf gerückt. Auch Hendrik Weydandt musste zunächst wieder auf der Bank Platz nehmen, für ihn begann Neuzugang Cedric Teuchert. Luka Krajnc ersetzte den kurzfristig ausgefallenen Marcel Franke.

Spieler von Dynamo Dresden wärmen sich vor dem Spiel in der HDI-Arena auf, dabei tragen sie Shirts in Erinnerung an den verstorbenen Hans-Jürgen "Dixie" Dörner. ©

Verhaltener Start

Von dem Fehlen ihres Kapitäns recht unbeeindruckt sind die Gastgeber strukturiert in die Partie gestartet. So richtig zur Sache ging es in der ersten Viertelstunde allerdings nicht. Beide Mannschaften überzeugten mehr durch couragiertes Arbeiten gegen den Ball und engagierte Zweikampfführung als durch technische Raffinesse. Anfängliche Offensivbemühungen endeten in Fehlpässen.

Kein Problem für Zieler

Nach der ersten und völlig harmlosen Ecke der SGD (16.) bekamen die 500 geladenen VIP-Gäste in der HDI-Arena dann aber doch ein wenig mehr Aktionen zu sehen. In der 20. Minute musste sich Ron-Robert Zieler erstmals strecken. Der Abschluss von Julius Kade war jedoch kein Problem für den im Pokal so glänzend aufgelegten 96-Keeper - und wurde ohnehin nach einer vorausgegangenen Abseitsposition zurückgepfiffen.

Wie sich kurz darauf erstmals herausstellte, sollte auch an diesem Nachmittag ein Torhüter im Mittelpunkt stehen. Dieses Mal jedoch auf der anderen Seite. Im weiteren Spielverlauf blieb Ron-Robert Zieler fast beschäftigungslos, sein Gegenüber Kevin Broll wurde dagegen zum Matchwinner. Als Linton Maina sich stark über den Flügel durchsetzte, war der Dresdener Keeper erstmals zur Stelle (21.).

Zähes Abtasten ohne Torgefahr

Die Partie war von nun an etwas lebhafter, aber mindestens genauso hektisch. 96 agierte zwar in Teilen geradliniger als Dresden, aber auch den Roten mangelte es an der nötigen Koordination im Angriff. Wenn der Ball mal gefährlich auf den Kasten der Dresdener gekommen ist, war auf Broll Verlass. Kein Team war wirklich besser und deshalb kamen in der Folge auch beide Mannschaften zu Chancen.