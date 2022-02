Defensiv anfällig, offensiv harmlos: Schwaches 96 verliert 1:3 in Heidenheim

Anderthalb Stunden genügen mitunter, um den schönen Eindruck des Jahres wegzufegen. Heidenheim holte den harten Besen raus und wischte 96 mit 3:1 aus dem Stadion als wäre es kein Problem. Hannover bleibt in der 2. Liga in der Problemzone stecken, Heidenheim kletterte mit einer kraftvollen Vorstellung auf den dritten Platz. Anzeige Rückschlag statt Aufbruchsstimmung Es liegen inzwischen Welten zwischen den beiden so unterschiedlichen Klubs. Und 96 fiel in überwundene Zeiten zurück. Die Niederlage erinnerte mehr an das 0:4 in Darmstadt oder Karlsruhe als an die zuletzt gefühlte Aufbruchstimmung.

Bilder zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim 1. FC Heidenheim Mark Diemers schnappt sich den Ball, Gael Ondoua (Mitte) und Robert Leipertz (rechts) schauen zu. ©

Frühes Gegentor Es lief vom Fleck weg richtig dämlich für 96. Jannik Dehm ließ sich in der vierten Minute nicht zum letzten Mal vom langen Ball überraschen, Heidenheims Jonas Föhrenbach jagte den Ball in den Strafraum. Tja, und dann fing sich 96 das erste Gegentor des Jahres. Und was für eins. Gael Ondoua war für den verletzten Luka Krajnc als Verteidiger eingesprungen, nun sprang er in die Föhrenbachflanke, lenkte den Ball ins Gesicht des heraneilenden Niklas Hult. Von Hults Wange prallte der Ball in den Innenpfosten ins Tor – 0:1, so früh, so dumm gelaufen. Au Backe!

Heidenheim blieb bei der Langholz-Taktik – Dehm und Beier rannten nur hinterher. Schließlich klärte Dehm nach einer Parade von Torwart Ron-Robert Zieler nur halbherzig – Tobias Mohr traf zum 2:0 (33.). 96 hatte die erste halbe Stunde völlig verkorkst. Die einzige Chance: Cedric Teuchert verstolperte den Pass von Beier – die Chance war groß, aber vertan (23.). Überraschender Anschluss Die Kuriositäten-Serie setzte sich fort. Erst schepperte Dzenis Burnic in 96-Sechser Mark Diemers und sah Gelb. Diemers revanchierte sich mit einem Judowurf – ebenfalls Geld. Immerhin: 96 nahm nun die ruppige ostelber Art an. Dennoch fiel der Anschgluss zum 1:2 etwas überraschend, zumal Schiedsrichter Dr. Robin Braun den Kopfballtorschützen im Abseits gewähnt hatte. Zweieinhalb Minuten brauchte der Videoassistent, bis die kalibrierte Linie zeigte: kein Abseits, Tor für 96, weil Beier bei Teucherts Vorarbeit auf gleicher Höhe war.

