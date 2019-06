DFB-Team mit Tor-Festival gegen Estland - Löw-Vertreter Sorg feiert zweiten Sieg in Folge

Auch ohne Joachim Löw an der Seitenlinie kann die DFB-Elf gewinnen - und das nun bereits zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen. Nach dem 2:0-Sieg in Weißrussland holte Deutschland unter Interimscoach Marcus Sorg auch im Heimspiel gegen Estland mit einem ungefährdeten 8:0-Erfolg in Mainz die wichtigen drei Punkte. Die Tore für Schwarz-Rot-Gold erzielten Marco Reus (2), Serge Gnabry (2), Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Timo Werner und Leroy Sané.

Die Einzelkritik: Deutschland gegen Estland Deutschland hat einen klaren Sieg über Estland in der EM-Qualifikation gefeiert. Alle DFB-Spieler hier in der Einzelkritik. ©

Damit geht die Nationalelf mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern aus drei EM-Qualifikationsspielen in die Sommerpause. Das Trainerteam um Sorg und Löw, der aufgrund eines Sportunfalls erneut nicht dabei sein konnte, nahm im Vergleich zum Weißrussland-Spiel vom vergangenen Samstag zwei Änderungen vor. Anstelle von Jonathan Tah und Lukas Klostermann durften Thilo Kehrer und Leon Goretzka von Anfang an ran.

Reus erzielt erstes direktes Freistoßtor für Deutschland seit zwölf Jahren

Das erste Ausrufezeichen setzte mit Marco Reus allerdings ein Spieler, der auch in Weißrussland beginnen durfte und dort das entscheidende 2:0 markierte. Diesmal war es dem BVB-Profi nach einer präzisen Hereingabe von Kehrer bereits in der 10. Minute vergönnt, die DFB-Auswahl in Führung zu schießen. Estland kam mit dem Dauerdruck des Gastgebers nicht zurecht, die weiteren Tore in der ersten Halbzeit durch die beiden Bayern-Stars Serge Gnabry (17.) und Goretzka (20.) waren dementsprechend folgerichtig.

Auch am vierten Deutschland-Tor hatte Goretzka einen maßgeblichen Anteil. Der Offensivspieler des Rekordmeisters wurde vom Esten Joonas Tamm im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Ilkay Gündogan von Manchester City in der 26. Minute. Auch das 5:0 fiel per Standardsituation, Reus (37.) brachte einen Freistoß direkt im Tor unter - es war der erste Deutschland-Treffer seit zwölf Jahren, der auf diesem Weg zustandekam.

8:0! Die DFB-Elf lässt den Esten nicht den Hauch einer Chance

Nach der Halbzeitpause ließen es die Jungs mit dem Adler auf der Brust zunächst etwas ruhiger angehen. Ein Blitz-Start wie im ersten Durchgang blieb aus. Dennoch ließen es sich die DFB-Kicker nicht nehmen, die Zuschauer auch in der zweiten Halbzeit jubeln zu lassen. Neben Reus konnte sich auch Gnabry als Doppeltorschütze eintragen, der in der 62. Minute nach einer Vorlage des eingewechselten Marcel Halstenberg auf 6:0 erhöhte.

Das 7:0 war dann Timo Werner (79.) vorbehalten, der zuvor für Reus ins Spiel gekommen war. Leroy Sané (88.) sorgte mit dem 8:0 für den Schlusspunkt. Das Tor zählte, obwohl der Spieler von Manchester City im Abseits gestanden hatte.

