Leroy Sanè und Marco Reus eiskalt: Deutschland jubelt auch ohne Joachim Löw

Auch ohne den erkrankten Bundestrainer Joachim Löw hat die deutsche Nationalmannschaft den angestrebten Pflichtsieg in Weißrussland eingefahren. Rund zweieinhalb Monate nach dem starken 3:2 zum Auftakt der EM-Qualifikation in den Niederlanden gelang dem von Löw-Vertreter Marcus Sorg gecoachten Team ein 2:0 (1:0) in Borissow. Die Treffer des Abends erzielten Leroy Sané (12.) und Marco Reus (62.). Am kommenden Dienstag geht es im letzten Länderspiel der Saison um weitere Punkte für die Teilnahme am Kontinental-Turnier im kommenden Jahr. In Mainz wartet dann Estland.