Verpatzte erste Hälfte und später Ausgleich: 96 rettet einen Punkt in Düsseldorf

Verpatzter Start von 96

Bereits nach sechs Sekunden näherten sich die Niedersachsen erstmals dem gegnerischen Tor an. Die Abschlüsse von Sebastian Kerk waren jedoch harmlos. Der erste Treffer fiel dann aber ganz schnell. In Minute fünf köpfte Christoph Klarer nach einer Ecke die Führung für Düsseldorf. Ex-Fortune Luka Krajnc hatte sich zuvor verschätzt und sah dem Ball nur noch hinterher. Eine ganz kalte Dusche für Hannover.

Düsseldorf blieb weiter sehr präsent und griffig in den Zweikämpfen, 96 wurde von dem angriffslustigen Spiel der Gastgeber überrannt. Überschattet wurde die ereignisreiche Anfangsphase von einer schweren Verletzung. Nach einem heftigen Zusammenprall mit Sebastian Ernst musste Ex-96er Andre Hoffmann vom Platz getragen werden (15.).

Zu viele Fehler

Bei den Roten reihte sich auch in der Folge ein Fehler an den anderen. Besonders wackelig war die linke Defensivseite um Niklas Hult, dessen Schwächen unter anderem der starke Felix Klaus immer wieder ausnutzte. In der 17. Minute war es dann erneut Nebenmann Luka Krajnc, der nicht gut aussah und maßgeblich an der Entstehung der nächsten guten Düsseldorfer Chance beteiligt war.

Aus dem Spiel heraus kamen die Roten überhaupt nicht gefährlich vor das Tor der Gastgeber. Eine clevere Aktion brachte dann immerhin die erste und beste 96-Gelegenheit in Durchgang eins. Dominik Kaiser tat bei einem Freistoß so, als würde er sich den Ball zurechtlegen. Sebastian Kerk lief an, führte schnell aus und fand Gael Ondoua völlig freistehend am Strafraumeck. Der Abschluss landete jedoch weit über dem Tor (24.).