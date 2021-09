Erster Auswärtssieg perfekt: 96 nutzt frühe Überzahl in Kiel eiskalt aus - und gewinnt 3:0

Zimmermann schickte gegen die Störche eine im Vergleich zum 1:0-Heimsieg gegen den FC St. Pauli auf zwei Positionen veränderte Startelf ins Rennen. Für den verletzten Mike Frantz (Oberschenkel) spielte Sebastian Kerk von Anfang an. Luka Krajnc ersetzte den kurzfristig an einem Magen-Darm-Infekt erkrankten Kapitän Marcel Franke.

Für 96 lief auch danach alles wie am Schnürchen. Das zweite Tor der Roten war eine Kombination wie aus dem Bilderbuch. Wieder war Ex-Kieler Jannik Dehm der Ausgangspunkt, den Treffer erzielte Sebastian Kerk. Aus 14 Metern schlenzte er den Ball per Linksschuss ins lange Eck (25.). Richtig stark!

Den fälligen Freistoß setzte Sebastian Kerk zwar in die Mauer (13.), doch in der 18. Minute machte es Sebastian Ernst besser - und sorgte für die Führung der Roten. Aus rund 20 Metern Torentfernung fasste sich der Mittelfeldspieler ein Herz und zog ab. Der Schuss sah zunächst ungefährlich aus, wurde von Kiel-Kapitän Hauke Wahl aber unhaltbar abgefälscht.

3:0 zur Halbzeit

Kiel war nach dem Platzverweis völlig von der Rolle und 96 spielte weiter munter nach vorne. Bereits nach 34 Minuten erzielte Linton Maina den nächsten Treffer für die Gäste. Nach einem abgefangenen Kopfball von Phil Neumann schlug Ron-Robert Zieler den Ball lang nach vorne. Maina stand in der Kieler Hälfte bereit, zog an KSV-Innenverteidiger Simon Lorenz vorbei und schob zum 3:0 ein.

Nach der Pause wechselte Kiels Trainer Ole Werner doppelt (Porath für Reese, Erras für Benger), auch 96 tauschte einmal. Jannik Dehm blieb in der Kabine und Sei Muroya kam auf den Platz. Am Spielverlauf änderte sich jedoch zunächst nicht viel. Im Anschluss an einen ungefährlichen Freistoß von Mühling (49.) hatte Sebastian Beier direkt die nächste 96-Chance. Der Youngster scheiterte jedoch knapp am eingewechselten Kieler Keeper Thomas Dähne (50.).

Ungefährdeter Auswärtssieg

Die Roten schalteten danach einen Gang zurück. Kiel gab sich nicht auf und kam in der Folge immer wieder zu Chancen. Gefährlich wurde es in 66. Minute, als der ebenfalls eingewechselte Fiete Arp Ron-Robert Zieler mit einem starken Freistoß prüfte. Spannend wurde es im zweiten Durchgang allerdings nicht mehr, Hannover brachte das Ergebnis gegen zehn Kieler souverän über die Zeit feierte einen letztlich ungefährdeten ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit.