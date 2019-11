Missglücktes Kocak-Debüt gegen Darmstadt: Hannover 96 zu Hause weiter sieglos

Kenan Kocak baute sich gleich am Spielfeldrand auf. Die Arme verschränkt, die Augen auf seine Spieler gerichtet. Vorhang auf also für den neuen Trainer, mit dem alles besser werden sollte. Die Bühne war bereitet, es ging für 96 darum, zum Effekthascher zu werden. Der Trainerwechsel soll sich sofort auswirken, die Saison neu beginnen - die Hoffnung auf den Traumstart lebte. Es wurde aber ein Albtraumstart. 96 wartet auch nach dem siebten Heimspiel auf einen Sieg. Das 1:2 ist die dritte Heimpleite, bei vier Unentschieden.

Stadion so leer wie zuletzt vor 22 Jahren

Nach vier Minuten musste Kocak schon den ersten Schock verdauen - Rückstand durch ein Eigentor von Waldemar Anton. So ein Auftakt wünscht sich keiner. Und es wurde auch nicht besser - was sehr viele Menschen, die 96 eigentlich zugetan sind, geahnt haben müssen. Das Stadion war so leer wie schon seit Drittligazeiten vor 22 Jahren nicht mehr. Offiziell verkündete 96, dass es 22.100 gewesen sein sollen, weil die 20 000 Dauerkarten mitgezählt werden. Als die Zahl vom Stadionsprecher verlesen wurde, lachten die Fans. Tatsächlich auf den Weg gemacht hatten sich vielleicht 10.000, vielleicht nur 9000. Die Mannschaft hat das Stadion leer gespielt - und sie macht auch unter dem neuen Trainer nicht halt.

Die spannende Frage vorher war, was Kocak an der Aufstellung ändert. Die Antwort: Von den Namen her nicht viel, allerdings stellte er den Linksfuß Edgar Prib auf die für ihn ungewohnte rechte offensive Seite. Prib sollte wohl den Arjen Robben machen und wie der Ex-Bayernstar von außen nach innen ziehen und mit links aufs Tor schießen. Die Idee verpuffte, Prib wurde nach einer Stunde von Emil Hansson abgelöst. Überraschend spielte auch Genki Haraguchi auf der Sechs im defensiven Mittelfeld. Das inspirierte ihn immerhin zum ersten Tor überhaupt nach eineinhalb 96-Jahren - dem 1:1-Ausgleich (14.).