36:30! Überragende Recken düpieren die Rhein-Neckar Löwen

Ortega überrascht mit Aufstellung

Löwen-Trainer Martin Schwalb nahm beim 9:9 die erste Auszeit. Alle standen unter Strom. Recken-Coach Carlos Ortgea kaute nervös auf seinem Kaugummi herum und produzierte Blasen. Der Spanier hatte mit seiner Balkan-Block-Aufstellung überrascht. Auf Rechtsaußen Nejc Cehte (Slowenien) statt Johan Hansen.

Dazu Filip Kuzmanovski (Nordmazedonien), Ivan Martinovic, Ilija Brozovic (beide Kroatien) und Torwart Urban Lesjak (Slowenien). Dazu Evgeni Pevnov und Vincent Büchner. Es funktionierte. Die Löwen standen vor Rätseln. Und Schwalbs Auszeit ging nach hinten los.

Die Recken erhöhten die Schlagzahl, kamen im Positionsangriff immer einfacher zu Toren, je länger die Partie andauerte. Außerdem klauten sie den Löwen reihenweise die Bälle weg und liefen Konter. Der bisher selten eingesetzte Büchner nutzte die Verletzungspause von Hannes Feise und blühte auf Linksaußen mit vier Treffern in der ersten Halbzeit auf. Häufiger trafen nur die überragenden Martinovic und Alfred Jönsson (neuerdings mit Schnauzer) mit jeweils fünf Toren in Halbzeit eins.

Die Recken spielten sich in einen Rausch, führten beim 13:10 durch Büchner erstmals mit drei Toren. Schwalb starrte fassungslos in einer Unterbrechung sekundenlang in Richtung Tribüne und wähnte sich im falschen Film. Er brachte Ex-Recke Nikolas Katsigiannis im Tor für Andreas Palicka. Doch die Recken ballerten weiter. 19:16 zur Pause – das waren fast wo viele Tore wie im gesamten Grusel-Spiel am Samstag in Erlangen (21:21).