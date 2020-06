Ducksch und Guidetti brillieren: Hannover 96 gewinnt gegen Dresden und springt auf Platz sechs

Der Himmel bot ein Schau- und Hörspiel mit Sonnenschein, Wolken, Regen und Donner. Und Hannover 96 spielte mit. Dynamo Dresden wurde wie von einem niedersächsischen Unwetter weggespült. 96 kombinierte sich nach der Blamage in Sandhausen (1:3) vier Tage später hoch auf Platz sechs der 2. Liga. Nach dem Leistungs-Slalom in dieser Saison kommt Hannover nun erleichtert ins Ziel. Das 3:0 gegen Dresden war dann wohl mit nun 39 Punkten die Rettung – eine sehr einfache diesmal nach einer schweren Saison, in der Hannover auch schon mal in der Abstiegszone zitterte. Das Rettungsboot war mit dem Trainer Kenan Kocak Ende des vergangenen Jahres eingefahren gekommen. Nach langer, beschwerlicher Reise, aber letztlich sicherer Ankunft kann er mit Sportdirektor Gerhard Zuber die neue Saison planen – und damit den Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Bilder vom Spiel der 2. Bundesliga zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden: Hannovers Trainer Kenan Kocak geht vor dem Spiel über den Platz. ©

Guidetti und Ducksch fallen über Dresden her Die Corona-bedingte Grüppchenbildung im Sturm hatte der 96-Trainer gestern noch einmal aufgebrochen. Diesmal stürmte Marvin Ducksch mit John Guidetti. Der Schwede hatte bisher nur einmal mit Osnabrück-Gewinner Ducksch in der Startelf spielen dürfen. Damals gab das nix im Winter, bei Schneegestöber und Eiseskälte in Regensburg unterlag 96 mit 0:1. Bei 27 Grad plus fiel das Duo bis zur Pause regelrecht über Dresden her. Ducksch brachte 96 nach der ersten Torvorlage von Julian Korb clever mit 1:0 in Führung (10. Minute). Korb legte Guidetti den zweiten vor – mit links erhöhte der laufstarke Schwede. Nach seinem neunten Saisontor flankte Ducksch auf Edgar Prib. Der Kapitän machte mit Köpfchen schon zur Pause alles klar (45.). Ducksch und Guidetti hätten Dresden auch mit je zwei weiteren Toren abschießen können.

Dynamo energielos - 96 spielfreudig Dynamo, zuletzt nach dem Quarantäne-Handicap nur 0:2 gegen Stuttgart unterlegen, wirkte völlig energielos. In der Art, wie 96 seine Dreiecksbeziehungen mit dem Ball auslebte, hätten die Sandhäuser vor vier Tagen gewiss mal gesundheitsgefährdend dazwischengefegt. Nicht aber Dresden, das zuschaute, begleitete und als Tabellenletzter immer weiter absackt. In eigenem Ballbesitz bekam Dynamo fast nichts auf die Kette. Der Lattenkopfball des steifen Alexander Jeremejeff kurz nach der Pause war die erste Toraktion für die Gäste überhaupt (47.). 96 ließ den Gästen mit dem 3:0 im Rücken nun mehr Luft nach einer, naja, im Vergleich zu anderen Partien fast atemberaubendem ersten Hälfte. Dresden machte nachher aber nichts draus. Linton Maina, diesmal spät eingewechselt, vergab noch die große Chance zum 4:0.