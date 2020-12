Irre Zitterpartie! Überragender Esser rettet Hannover 96 beim HSV den ersten Auswärtssieg

Was für eine Zitterpartie! Trotz 75 Minuten in Überzahl musste Hannover 96 bangen bis zum Schluss - und durfte sich am Ende bei seinem Torwart Michael Esser bedanken, dass es zum 1:0 (1:0)-Auswärtssieg beim Hamburger SV reichte. Der erste Dreier in der Fremde in dieser Saison war ein hartes Stück Arbeit. Anzeige Drei Änderungen nahm 96-Trainer Kenan Kocak im Vergleich zur 0:3-Heimpleite gegen Holstein Kiel vor. Sei Muroya, Kingsley Schindler und Patrick Twumasi ersetzten Simon Falette (gelb-rot), Philipp Ochs (verletzt) und Marvin Ducksch, der nach zuletzt enttäuschenden Auftritten erstmals auf der Bank Platz nahm. Damit einher ging eine Umstellung von Dreier- auf Viererkette. Und das wirkte sich positiv aus.

Bilder zum Spiel: Hamburger SV - Hannover 96 Hendrik Weydandt und Genki Haraguchi feiern die 96-Führung. ©

96 überließ den Gastgebern zwar das Spielgeschehen, ließ hinten aber bis auf eine Halbchance von Klaus Gjasula (10. Minute) nichts zu. Und auf der anderen Seite strahlten die Roten endlich mal nach Standards Gefahr aus. Aus einem solchen entstand schließlich die frühe Führung. Eine Ecke von Patrick Twumasi verlängerte Jaka Bijol auf den zweiten Pfosten, wo der Ball von Khaled Nareys Knie vor die Füße von Hendrik Weydandt sprang. Der Mittelstürmer schob zum 1:0 ein (13.).

Kittel sieht Gelb-Rot, Esser rettet doppelt Den Platzherren entglitt die Partie zunehmend, der zuletzt viel kritisierte Sonny Kittel leistete den Hamburgern dann einen absoluten Bärendienst. Nach zwei unnötigen Fouls an Sei Muroya binnen zehn Minuten sah der Offensivspieler die gelb-rote Karte (25.). Am Spielgeschehen änderte das nicht viel. Der HSV hatte knapp 70 Prozent Ballbesitz, 96 zunächst die gefährlicheren Offensivaktionen. Kingsley Schindler köpfte nach Muroya-Flanke am Tor vorbei (28.), die HSV-Offensive um Top-Torjäger Simon Terodde blieb unsichtbar.

Kurz vor der Pause mussten die 96-Fans dann doch die Luft anhalten. Terodde kam völlig freistehend zum Kopfball, Schlussmann Esser parierte überragend. Keine Minute später war es Josha Vagnoman, der aus kurzer Distanz zum Schuss kam, wieder stand Esser goldrichtig und rettete 96 die Halbzeitführung (44.).

HSV kommt druckvoll aus der Pause Doch auch nach Wiederbeginn fehlte 96 die Souveränität, um die eigene Überzahl für sich zu nutzen. Immer wieder wackelte die Defensive und brachte den dezimierten HSV so ins Spiel. An Vagnomans scharfer Hereingabe von rechts rutschte Terodde knapp vorbei (57.), ein strammer Schuss von Jeremy Dudziak landete im Außennetz (59.). Wieder Dudziak köpfte 96-Keeper Esser den Ball in die Arme (62.), kurz zuvor hatte Terodde eine Flanke nur haarscharf verpasst.