Doppelter Ducksch beschert Hannover 96 erfolgreichen Saisonabschluss gegen Bochum

Hätte Ducksch in jedem Spiel Kunststücke vorgeführt wie bei seinem Freistoß zum 1:0, vielleicht hätte sich mal ein großer Klub gemeldet bei ihm. „Die Bayern rufen gerade an“, hatte er in dieser Woche gescherzt, als er nach seiner Zukunft gefragt wurde. Sein Trainer machte den Bayern-Spaß mit. „Wenn die Bayern wegen ihm anrufen, werden wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen“, sagte er.

Ducksch übertrumpft Füllkrug

Dann sagte er sachlich: „Als ich angefangen habe, war Duckschi nicht in einem so guten Zustand. Seit dem Start in die Rückrunde war ein anderer Ducksch vorhanden. Die tägliche Arbeit ist auch bei ihm die Basis für das, was kommt.“

Gestern kam zunächst ein Fallrückzieher (14.), dann ein Volleyschuss (16.), schließlich der Kunststoß zum 1:0 (45.). Ducksch zirkelte den Ball aus 17 Metern von rechts mit rechts über die Mauer ins Tor. Eine bemerkenswerte Situation, so außergewöhnlich wie die Laufwege des 96-Stürmers. Timo Hübers legte Ducksch das 2:0 in den Weg (84.). 15 Treffer erzielte Ducksch in dieser Saison, eines mehr wie zuletzt Rekordschütze Niclas Füllkrug in der Bundesliga.