Nackenschlag in der Nachspielzeit: Hannover 96 kassiert bittere Pleite in Bochum

Es ist eng geworden für Kenan Kocak. Der Trainer von Hannover 96 hatte sich in Bochum Luft verschafft, seine bequeme Daunenjacke ausgezogen und kämpferisch an der Seitenlinie gecoacht. Es half nichts: Er unterlag in seinem ersten Trainer-Endspiel 3:4 in Bochum, ohne das Gesicht zu verlieren. 96 holte holte ein 1:3 auf zum 3:3. Den Fernschusstreffer landete Philipp Ochs, der zu Kocak rüberwinkte. Fitmacher Timo Rosenberg umarmte den Cheftrainer. Aber Kocak schien es zu ahnen. Seit seiner guten Rückrunde der vergangenen Saison lief immer irgendwas schief. Und so kam es diesmal auch.

Das Spektakel im Pott endete 4:3 für Bochum durch ein Tor von Robert Tesche in der Nachspielzeit. „Das ist nicht zu erklären“, sagte Kocak hinterher. „Wir sind davon abhängig, dass wir mit aller Macht die Mentalität haben müssen, zu verteidigen. Das müssen wir uns vorwerfen lassen.“