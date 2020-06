Insgesamt zu schwach: Heiße Schlussphase reicht Hannover 96 nicht in Aue

Immerhin sind keine Fans aus Hannover mitgefahren! Beim letzten Geister-Auswärtsspiel der Saison zeigte 96 noch mal einen ganz gruseligen Kick – 1:2 in Aue. Und das trotz vermeintlicher Überlegenheit.

Das Team von Trainer Kenan Kocak kontrollierte in Aue zwar den Ball – nur leider nicht das Spiel. In der ersten halben Stunde waren es 80 Prozent Ballbesitz, bis Mitte der zweiten Halbzeit immer noch 70 Prozent. Aber Hannover wusste nichts mit dem Ball anzufangen. Kocak säuerlich: „Diese Statistik ist mir Jacke wie Hose. Wir wollen effektiven Ballbesitz haben.“

Effektiv war aber nur Aue. Die Hausherren waren in der 23. Minute überhaupt zum ersten Mal im 96-Sechzehner, das war dann direkt die Führung durch Pascal Testroet – mit freundlicher 96-Mithilfe. Denn defensiv machte kaum einer, was er sollte. Aue hatte einen üblen Fehlpass von Timo Hübers abgefangen, der reinrotierte Florent Muslija stand katastrophal, und dann klatschte der Ball auch noch von der Hacke von Marvin Ducksch in den Lauf von Vorbereiter Florian Krüger. Der legte quer auf Testroet, 0:1 aus 96-Sicht.