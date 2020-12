Spiele angesetzt: In Gifhorn soll der Fußball ab dem 14. März wieder rollen

„Den Pokal-Tag haben wir bewusst auf ein Wochenende nach den Liga-Spielen im Winter gelegt, damit wir ihn notfalls problemlos verlegen können. Das hat jetzt genau gepasst“, sagt Gifhorns Fußball-Chef Ralf Thomas. Durch die lange Winterpause „können wir die Pokal-Spiele einfach vor die Liga-Spiele legen und den Mannschaften trotzdem noch eine vernünftige Vorbereitung gewährleisten“.

Anzeige

Wittinger-Kreispokal – Achtelfinale (So., 28. März, 15 Uhr):

SV Triangel – VfL Wittingen, MTV Wasbüttel – FC Schwülper, SV Wagenhoff – VfL Knesebeck, SV Dannenbüttel – HSV Hankensbüttel, FC Ohretal – TSV Hillerse II, SV Jembke – TuS Müden-D., SV Rühen – SV Osloß, FC Parsau – SSV Kästorf II.

NFV-Kreis-GF-Pokal – Achtelfinale (So., 28. März, 13 Uhr):

FC Parsau II – TSV Brechtorf II (12.30 Uhr), FC Schwülper II – 1, FC Wedelheine, SV Tappenbeck II – VfL Wahrenholz II, SV Calberlah II – HSV Hankensbüttel II, VfR Wilsche/N. II – Teutonia Tiddische, SV Ettenbüttel – FC Brome II (14 Uhr), SV Abbesbüttel – SV Volkse-D., TC Gifhorn – SV Triangel II (beide 15 Uhr).

Peter-Jörgensen-Pokal – 2. Runde (So., 28. März, 15 Uhr):

SSV Kästorf III – TC Gifhorn II (11 Uhr), SV Westerbeck II – FSV Vorhop/S. II (13 Uhr), SG Müden/S. II – VfL Wittingen II. Spielfrei: FSV Adenbüttel/R II.

Kreisliga A:

VfL Knesebeck – SV Osloß (So., 14. März, 14.30 Uhr), SV Westerbeck – VfL Knesebeck (So., 21. März, 15 Uhr).

Kreisliga B:

FC Schwülper – SSV Kästorf II, SV Meinersen – SV Leiferde (beide So., 14. März, 14.30 Uhr), TuS Müden-D. – SV Meinersen, SSV Kästorf II – TSV Meine (beide So., 21. März, 15 Uhr).

1. Kreisklasse A:

SC Weyhausen – TSV Brechtorf (So., 28. März, 15 Uhr).

1. Kreisklasse C:

SV Gifhorn II – SV Triangel II (So., 21. März, 13 Uhr), SV Dannenbüttel – SV Wagenhoff (So., 21. März, 15 Uhr).

1. Kreisklasse D:

SV Meinersen II – MTV Wasbüttel (So., 14. März, 12.30 Uhr), MTV Isenbüttel II – TuS Seershausen/O. (So., 21. März, 14 Uhr), MTV Wasbüttel – VfL Rötgesbüttel (So., 21. März, 15 Uhr). TSV Flettmar – VfL Rötgesbüttel, TuS Seershausen/O. – SV Meinersen II (beide So., 28. März, 15 Uhr).