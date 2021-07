Spiele im Ausland, mehr "Spektakel": Spanischer Verband plant revolutionäre Reform der Primera Division

Deutlich weniger Spiele, dafür einige im Ausland: Der spanische Fußball-Verband will den Austragungsmodus der Primera División von Grund auf ändern, um die Attraktivität der LaLiga auch bei einer jüngeren Zielgruppe zu steigern."Ich werde in den kommenden Tagen (den Liga-Chef, Anm. d. Red.) Javier Tebas einladen, damit wir uns zusammensetzen und versuchen, das Format der aktuellen Liga zu ändern", erklärte Verbandspräsident Luis Rubiales am Mittwoch in einer Talkrunde der Nachrichtenagentur Europa Press. Das Fachblatt AS, die Zeitung ABC und andere Medien schrieben von einem "Knaller".

