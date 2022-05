Ein jährliches Highlight im Amateurfußball ist der Finaltag im Landespokal. Traditionsklubs wie beispielsweise Kickers Offenbach, Energie Cottbus oder auch die Stuttgarter Kickers hoffen auf die Teilnahme am DFB-Pokal. Mit dem 1. FC Magdeburg nimmt sogar ein Zweitliga-Aufsteiger an der Endspielrunde teil. Fragen und Antworten zum Finaltag der Amateure.

Es werden bundesweit an diesem Samstag 21 Endspiele um die Trophäen in den verschiedenen Landespokalwettbewerben ausgetragen. Die Sieger qualifizieren sich für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal und können sich auf satte Einnahmen und hochkarätige Gegner freuen.

Welche Teams spielen um die DFB-Pokal-Teilnahme?

Die Drittligisten 1. FC Magdeburg, Viktoria Köln, SV Waldhof Mannheim und Viktoria Berlin sind die ranghöchsten Teams am Finaltag der Amateure. Magdeburg steht als Zweitliga-Aufsteiger schon sicher in der ersten Hauptrunde, Landespokal-Gegner FC Einheit Wernigerode ist daher auch bei einer Final-Niederlage im DFB-Pokal mit dabei. Die drei anderen Drittligisten qualifizierten sich nicht über die vier ersten Plätze in der Liga für den Pokal und müssen auf einen Sieg am Finaltag der Amateure hoffen. Als einziger Landesligist ist FC Türkspor Mannheim im Verband Baden im Stadtderby gegen Waldhof gefordert. Zudem ist Verbandsligist DJK Donaueschingen im Verband Südbaden mit dabei. Die restlichen Teams kommen aus der Oberliga oder Regionalliga.