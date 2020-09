Spielen die Recken zum Ligastart in der ZAG-Arena? "Den Baggerhebel hat Herr Papenburg"

„Es ist Bewegung in der Sache, wir sind im Dialog. Aber es ist noch nichts spruchreif“, sagte Recken-Geschäftsführer Eike Korsen am Donnerstag. „Klar prüfen wir alle Alternativen, die da sind. Aber die Alternative mit der Swiss-Life-Hall ist aus unserer Sicht nicht gegeben.“

Der Aufwand sei in Corona-Zeiten gewaltig. „Es grenzt schon an ein Wunder, dass wir das Spiel unter den verschärften Bedingungen in der ZAG-Arena organisiert bekommen. An einem anderen Austragungsort würde es dann zu einem Zauberkunststück.“