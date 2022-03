"Spielen gerade einen geilen Fußball": Stimmen zu RB Leipzigs Torfestival in Fürth

Fürth. Der unwiderstehliche Tore-Express von RB Leipzig ist in der Fußball-Bundesliga auf einen Champions-League -Platz gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco verbesserte sich durch das furiose 6:1 (4:1) am Sonntag bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth auf Platz vier. Leipzig ist nun punktgleich mit dem SC Freiburg, hat aber die deutlich bessere Tordifferenz als die Breisgauer.

Die Fürther müssen mit nur 14 Punkten nach 26 Spieltagen ihre Planungen für das Unterhaus intensivieren. So hoch hatten sie daheim in der Bundesliga nur in der Saison 2012/13 gegen Borussia Dortmund (1:6) verloren. Leipzig bleibt dagegen auch im 23. Bundesligaspiel gegen einen Aufsteiger ungeschlagen.

Emil Forsberg (RB Leipzig): „Wir haben heute ein tolles Spiel gemacht. Wir lagen ganz früh hinten, haben aber schnell das 1:1 gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht, wir haben gute Lösungen gefunden, schöne Tore gemacht. Man hat gesehen, dass es jedem Spieler aktuell richtig Spaß macht. Wir sind mit Domenico Tedesco richtig in Schwung gekommen. Wir haben einen klaren Plan, haben richtig Spaß, er ist ein toller Mensch und hat die Mannschaft in die richtige Bahn zurückgebracht. Wir sind bei jedem Training bei 100 Prozent, sind voll fokussiert. Wir spielen gerade einen geilen Fußball, diesen Schwung wollen wir mitnehmen.“ ©

Jamie Lewelings Fürther Führungstor in der 4. Minute wirkte vor 9418 Zuschauern wie eine Provokation auf die anfangs überrumpelten Leipziger. André Silva (17.), Emil Forsberg (32.), Konrad Laimer (35.) und Benjamin Henrichs (45.) bestraften im Eiltempo noch in der ersten Hälfte in der Defensive hilflose Franken. Mohamed Simakan (59.) und der dauergefährliche Christopher Nkunku mit seinem 15. Saisontor (69.) machten das Fürther Debakel perfekt. Sechs Treffer in der Fremde waren RB in der Eliteklasse nur 2017/18 bei Hertha BSC (6:2) gelungen.