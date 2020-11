Spielen, spenden, teilen – Interaktive #GABFAF-Spendenaktion zum 50-jährigen Jubiläum des Elfmeterschießens

In den vergangenen Tagen feierten einige Legenden des Weltfußballs Geburtstag. Gleich mehreren Spielern, die man zu den Größten aller Zeiten zählen dürfte, wurde gehuldigt, ihre Heldentaten noch mal aufgeschrieben, Dokumentationen liefen über die Streaming-Dienste und im TV rauf und runter. Pelé wurde 80 , Diego Maradona 60 , Gerd Müller 75 . Am vergangenen Samstag wäre Deutschlands erster Weltmeistermacher zudem 100 Jahre alt geworden: Fritz Walter.

Als der Kapitän der 54er-Mannschaft noch gegen den Ball trat, wurden Partien bei großen Turnieren, die einen Sieger brauchten, durch ein Entscheidungsspiel, per Los oder Münzwurf entschieden. Erst 1970 wurde das Elfmeterschießen offiziell eingeführt – und feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass werden beim SPORTBUZZER in den nächsten Wochen viele Geschichten rund um das Elfmeterschießen erscheinen: Anekdoten, Kurioses, Statistisches, Rekorde und Interviews – bis zum 23. Dezember. Das ist der Tag, an dem es in Deutschland erstmals in einem offiziellen Pflichtspiel zu einem Elfmeterschießen kam, dem DFB-Pokalspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04.