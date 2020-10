Boateng, Möller & Co: Diese Spieler waren sowohl für den BVB als auch Schalke 04 aktiv

Mit diesen Worten tütete Rudi Assauer im Mai 2000 den vielleicht spektakulärsten Transfer in der Geschichte des deutschen Fußballs ein – den von Welt- und Europameister Andreas Möller. Der damals 32-Jährige tauchte das schwarz-gelbe Trikot von Borussia Dortmund gegen das königsblaue des FC Schalke 04 . Eigentlich ein Sakrileg, zumal Möller in Schalker Kreisen zuvor alles andere als wohlgelitten war, wahlweise als "Heulsuse" oder "Schwalbenkönig" bezeichnet wurde und für den so erfolgreichen wie verhassten BVB stand wie kaum ein anderer Spieler zu der Zeit.

Möller wurde mit Schalke auf Anhieb Vizemeister

Nicht alle Wechsel von Schwarz-Gelb zu Königsblau oder in die andere Richtung funktionierten so gut wie der von Möller. Der Transfer des langjährigen DFB-Auswahlspielers entpuppte sich als Husarenstück von Assauer. Hinter den Stürmerstars Emile Mpenza und Ebbe Sand zeigte der erfahrene Mittelfeldspieler vor allem in seiner ersten Saison, was er konnte. Schalke wurde Zweiter, verpasste die Meisterschaft nur um Minuten und gewann den DFB-Pokal. Zwar wurde er in den späteren Jahren eher als Ergänzungsspieler eingesetzt, insgesamt darf man sein dreijähriges Intermezzo in Königsblau nach zuvor acht Jahren beim BVB als Erfolg werten.