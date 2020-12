Spieler, Pressewart, Hallensprecher, Trainer: Jens Buchmeier ist in Springe universell unterwegs

Er ist in einer Zeit aufgewachsen, als das Vereinsleben noch eine andere Bedeutung hatte als heute. Beide Eltern waren viele Jahre im Vorstand der Handballfreunde tätig und übertrugen die Begeisterung für das Ehrenamt und den Verein auf ihren Sohn. Der erwarb mit 16 Jahren den Schiedsrichterschein und wurde bald auch Schiedsrichterwart. Sein spielerisches Talent darf indes eher als durchschnittlich bezeichnet werden. Buchmeier spielte noch in der Landesliga und ließ die aktive Karriere mit 30 in der dritten Mannschaft ausklingen, war nach seiner Zeit als Jugendtrainer von 2002 bis 2006 auch als Coach der Zweitvertretung im Amt.

Seit fast 20 Jahren ist er der Mann für die Öffentlichkeitsarbeit. Fast egal zu welcher Tageszeit man eine Frage hat – „Hummel“, wie ihn seine engsten Freunde nennen, geht immer ans Handy und gibt eine Antwort. Viele würden das nicht verstehen und sagen, er solle mal mehr an sich denken. „Aber man soll schließlich das tun, was einem Spaß macht“, findet Buchmeier.

Wie gewohnt setzt er sich nach den Heimspielen also zeitnah an den PC und verschickt den Spielbericht. Seit Beginn der Corona-Pandemie kann der 49-Jährige zwar nicht mehr über Siege und Niederlagen schreiben, findet aber immer ein Thema, über das es zu berichten lohnt. „Wir sind schon etwas Besonderes in Springe. Bei uns interessiert sich der Spieler der ersten Mannschaft auch für die C-Jugendspielerin“, sagt Buchmeier.

Als sich die Handballfreunde Springe 2018 aus der 3. Liga zurückzogen und eine Spielgemeinschaft mit der TuSpo Bad Münder eingingen, war es für ihn keine Frage weiterzumachen. „Es ist toll zu sehen, wie die Jungs sich entwickeln“, sagt Buchmeier. Pressekonferenzen nach den Spielen, ein Hallenheft und regelmäßige Pressemitteilungen waren in den beiden vergangenen Jahren für einen Verein aus der Regionsoberliga sicher außergewöhnlich. „Aber wir wollen wieder in die Oberliga, und deshalb haben wir uns entschieden, die Strukturen beizubehalten“, betont Buchmeier.

Unter dem Strich stehen Erinnerungen an viele tolle Menschen. Mit Frank-Michael Wahl, 1980 Olympiasieger mit der DDR und später HF-Trainer, ist Buchmeier noch heute gut befreundet. Als Pressesprecher war er dicht dran und hatte das Privileg, Spieler und Trainer kennenzulernen, die viele nur im Fernsehen bewundern können. Personen mit klangvollen Namen wie Wolfgang Böhme, Oleg Kuleschow, Sven Lakenmacher und Holger Schneider arbeiteten in Springe. Nicht zu vergessen natürlich Wjatscheslaw „Slava“ Gorpischin, der heute noch Trainer der ersten Mannschaft ist. Starallüren hatte keiner. „Sie waren alle Teil der Mannschaft und haben keinen Unterschied gemacht, ob du Regionsoberligaspieler warst“, schwärmt Buchmeier.

Zu seinem Steckenpferd war da längst die Schreiberei geworden. Höhepunkt war die Ära des Leistungshandballs – beginnend in der Saison 2008/2009 mit dem Aufstieg in die Drittklassigkeit. „Wir sind zehn Jahre auf der Überholspur gefahren“, erinnert sich Buchmeier. Das Ende kam dann abrupt, sei aber durchaus zu erwarten gewesen: „Ohne Dennis Melching und Peter Othmer wäre es ohnehin nicht möglich gewesen, und mir war klar, dass es ohne ihre Unterstützung zu Ende gehen würde“, sagt er.

Tolle Begegnungen in der 2. Liga

Einer der bittersten Momente sei 2014 die Relegation um den möglichen Aufstieg in die 2. Liga gegen den TuS Ferndorf gewesen. Springe siegte nach Siebenmeterwerfen, doch die riesige Euphorie wich bald der großen Enttäuschung, als der Deutsche Handballbund bekannt gab, dass doch kein Platz frei ist. Niederlagen gehören zwar zum Sport, „aber das hängt in den Knochen“, gibt Buchmeier zu. Ein Jahr später durften die HF schließlich doch hoch, und der Handball am Südrand des Deisters erlebte ein wohl unvergessliches Jahr. In Erinnerung bleiben viele tolle Begegnungen, wie beispielsweise gegen den HSC 2000 Coburg, der mit seinen tollen Fans in Springe seine Aufstiegsparty feierte.

Natürlich gab es in den all den Jahren auch Momente, in denen der Gedanke nahe lag, die Brocken hinzuwerfen. Ein solcher war für Buchmeier im Jahr 2013, nach dem Rücktritt als stellvertretender Vorsitzender. Doch der Ärger verrauchte, denn am Ende war die Liebe zum Verein einfach stärker. Nur einen Job wäre Jens Buchmeier wirklich gerne los: Seit zwei Jahren fungiert er notgedrungen auch als Hallensprecher. Da dürfte sich gern ein Nachfolger bei ihm melden.