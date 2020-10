Spieler und stellvertretender Obmann: „Der Verein liegt mir sehr am Herzen“

Eigentlich ist Jan Goldbach vom TSV Eintracht Dungelbeck gelernter Verteidiger. Beim 7:0 in Münstedt traf er aber als Mittelfeldspieler gleich viermal – und schloss mit seinem fünften Saisontor zum Spitzenreiter der Torjägerliste der Fußball-Kreisliga, dem Oberger Tim Nowak, auf. Dafür wurde er zu Peines Held der Woche gewählt. Engagiert ist Goldbach aber nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Denn mit seinen gerade einmal 22 Jahren ist er schon stellvertretender Fußball-Obmann. Im Interview mit der PAZ verrät Goldbach das ambitionierte Saisonziel und was er an seinem TSV, bei dem er seit der E-Jugend spielt, am meisten schätzt.

Drei Spiele, drei Siege und fünf Tore von Ihnen. Haben Sie mit diesem Topstart gerechnet?

Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn (lacht). Spaß beiseite, wir haben eine gute Vorbereitung gespielt. Dass das dann so hervorragend läuft, ist natürlich schön. Wir sind froh, dass wir das jetzt so umsetzen können.

Jetzt haben Sie schon fünf Körner gefunden. Sind Sie normalerweise nicht so stark im Abschluss?

Oft bin ich überhaupt nicht zu Abschlüssen gekommen. Dass dies jetzt häufiger der Fall ist, liegt daran, dass ich ein bisschen weiter vorne eingesetzt werde. Wenn ich vor dem Tor stehe, ist der Ball glücklicherweise meistens drin.

Sie haben schon auf vielen Positionen gespielt. Welche liegt Ihnen am besten?

Ich spiele seit Jahren da, wo ich gebraucht werde. Ich kann eigentlich überall spielen. Egal ob als Zehner, Sechser oder Innenverteidiger. Hauptsache irgendwo in der Mitte und wo ich viel am Ball bin.

Sie sind Student. Wie ist das gerade in Corona-Zeiten?

Ich mache gerade meinen Master in Führung in Dienstleistungsunternehmen in Salzgitter. Das läuft zurzeit alles von zu Hause aus und funktioniert ganz gut. Dadurch muss ich auch nicht mehr immer nach Salzgitter fahren, sondern bin hier in Dungelbeck und habe einen kurzen Weg zum Sportplatz (lacht).

Sie sind stellvertretender Fußball-Obmann beim TSV – welche Aufgaben haben Sie?

Ich kümmere mich um alles, wenn es um das DFBnet und Mails geht. Ansonsten bin ich aber auch überall mit eingebunden. Seien es Neuverpflichtungen oder Absprachen mit anderen Vereinen.

Wie sind Sie in jungen Jahren dazu gekommen, diesen verantwortungsvollen Posten zu übernehmen?

Ich engagiere mich hier gerne. Der Verein liegt mir einfach sehr am Herzen. Es macht mir enorm viel Spaß und hat ja auch einen Zusammenhang mit meinem Studiengang. Das passt ganz gut.

Was schätzen Sie am meisten an Ihrem Verein und Ihrem Team?

Den Zusammenhalt. Wir sind 22 Freunde, die da gemeinsam Fußball spielen und sind auch privat ganz viel zusammen. Es macht einfach riesigen Spaß, hier zu kicken.

Als Sie noch nicht in der Herrenmannschaft spielen durften, haben Sie das Team als Trommler unterstützt.

Das machen wir heute auch noch (lacht). Denn bei jedem Spiel der Altherren-Mannschaft sind wir mit Begeisterung dabei. Da bringen wir Trommeln, Fahnen und noch ein Megafon mit. Das Spiel ist ja zum Glück freitags, sodass wir da von den Herren gut vertreten sind. Das wird dann auch schon mal spät auf dem Sportplatz.

Am kommenden Sonntag steht das Top-Spiel gegen Fortuna Oberg an. Wer wird sich durchsetzen?

Oberg ist auf jeden Fall klarer Favorit. Es wird schwer für uns, aber wir brauchen uns nicht zu verstecken. Ich habe auch schon von mehreren Obergern gehört, dass sie Respekt vor uns haben. In den vergangenen Spielen haben sie sich bei uns immer schwer getan. Ich hoffe, dass wir am Sonntag Nadelstiche setzen können und auch nach dem Spiel noch Tabellenführer sind.

Wird es zwischen den beiden Teams ein Zweikampf an der Spitze?