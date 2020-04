Spielerberater-Chef: Wir helfen den Vereinen, wo wir können

Gregor Reiter ist Geschäftsführer der Deutschen Fußballspieler-Vermittler-Vereinigung (DFVV) und einer von zwei Geschäftsführern des europäischen Dachverbandes European Football Agents Associations (EFAA). Der gebürtige Dortmunder und BVB-Fan sieht die Spielberater als Partner der Klubs. „Wir wollen gemeinsam durch diese Krise gehen und wollen den Vereinen auch dort helfen, wo wir können“, sagt der selbstständige Rechtsanwalt.

Der Profifußball steht seit Wochen still. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Spielerberater?

Abgesehen davon, dass wir die Krise spüren wie jeder andere auch, geht es für uns jetzt vor allem darum, einen anderen Beratungsfokus zu haben. Die Gespräche mit den Spielern waren in den letzten sechs Wochen andere als sonst zu diesem Zeitpunkt.

Inwiefern?

Anstatt sich Fragen zu stellen wie: Gibt es im Sommer die Möglichkeit, sportlich den nächsten Schritt zu machen? Wie sieht es aus mit der sportlichen Karriereplanung, gibt es Bedarf am Markt?, ging es anfangs häufig darum: Was bedeuten Gehaltsverzichte, wie funktionieren sie? Was ist Kurzarbeitergeld? Was bedeutet das für die Spieler? Unsere Beratung ist derzeit viel mehr auf die persönlichen Bedürfnisse des einzelnen Sportlers orientiert als auf seine berufliche Entwicklung.

Ist das Kerngeschäft der Berater, das Vermitteln zwischen Spielern und Vereinen, zum Erliegen gekommen?

Nein, die Gespräche mit den Vereinen finden nach wie vor statt, natürlich unter anderen Rahmenbedingungen. Die Klubs betreiben weiterhin ihre Kaderplanung, sicher etwas eingeschränkter als üblich zu dieser Jahreszeit. Dieser Bereich hat derzeit nicht die Priorität, die Vereine haben aktuell andere Sorgen. Für sie ist es erst mal wichtig, dass sie den Spielbetrieb fortsetzen können.

Gibt es angesichts der allgemeinen Ungewissheit bei Vereinen, Profis und Sponsoren derzeit überhaupt noch einen Spielermarkt?

Der Transfermarkt ist in der Tat ruhiger als im April 2019, aber es gibt ihn. Wir haben nach wie vor Verträge, die zum 30. Juni auslaufen, wir haben Vereine, die sich auf der einen oder anderen Position verändern wollen und wir haben Spieler, die sich neu orientieren möchten. Glücklicherweise gibt es eine Zeit nach Corona, da gilt es sich jetzt schon ein Stück weit darauf vorzubereiten.

Welche Folgen wird diese Krise für die anstehende Transferperiode im Sommer haben?

Diese Frage kann ich nicht beantworten. Das hängt von so vielen Faktoren ab, die im Moment alle unklar sind. Wenn vereinzelt behauptet wird, die Zeit der riesigen Ablösesummen sei vorbei, dann ist diese Aussage zum jetzigen Zeitpunkt ebenso wenig stichhaltig, als wenn man sagen würde, nach Corona geht alles so weiter wie bisher. Zu einem Zeitpunkt, wo wir noch mitten in der Krise sind, zu prognostizieren, was sich wie verändern könnte, was wie anders oder besser wird, ist Kaffeesatzleserei.

Für viele Vereine ist die Corona-Krise eine existenzielle Bedrohung. Manche Profis, vor allem unterhalb der 1. und 2. Bundesliga, haben Existenzängste. Gilt das auch für Spielervermittler?

Das ist bis jetzt zumindest noch nicht zu mir vorgedrungen. Das mag damit zusammenhängen, dass Berater zwei Zahlungsperioden im Jahr durchlaufen: eine im Februar und eine im September. Die im Februar ist ganz normal gelaufen, weil sie vor der Krise war. Die im September ist noch ein Stück weit weg. Da müssen wir abwarten, was passiert. Hinzu kommt, dass jetzt Vergütungen für Verträge bezahlt werden, die in der Vergangenheit abgeschlossen wurden. Sollte es zu einer Delle im Transfermarkt kommen, spüren die Berater sie nicht unmittelbar, sondern zeitversetzt.

Die Situation bei einigen Vereinen ist bereits jetzt dramatisch.

Natürlich ist es eine existenzielle Bedrohung, wenn von heute auf morgen die Umsätze wegbrechen. Genau wie bei einem Gastwirt in Mecklenburg-Vorpommern, dem gesagt wird: ,Das war’s, Tür zu, es darf keiner mehr kommen!’ Dann fallen seine Umsätze plötzlich auf null, aber seine Verbindlichkeiten muss er trotzdem bedienen, was dazu führt, dass irgendwann jede Liquiditätsreserve aufgebraucht ist.

Für Fußballvereine gilt das Gleiche: Kein Umsatz bei laufenden Kosten führt zwangsweise in die Zahlungsunfähigkeit. Wobei die Probleme in der 3. Liga und den Regionalligen ganz andere sind als in der Bundesliga, da die unterklassigen Vereine stärker von anderen Umsätzen, wie zum Beispiel Zuschauereinnahmen, abhängen.

Gibt es eine Art Solidarität von Spielerberatern und Profis zu den Klubs?

Wir sehen uns als Partner der Vereine und haben, wie auch die Spieler als Arbeitnehmer der Vereine, ein hohes Interesse daran, dass alle Klubs wirtschaftlich überleben. Wir wollen gemeinsam durch diese Krise gehen und den Vereinen dort helfen, wo wir können. Das gilt übrigens auch für die Spieler. In den Fällen, wo ich als Anwalt persönlich involviert war, hat es bei Fragen von Gehaltskürzungen quer durch alle Ligen immer gut funktioniert. Ich wurde von Spielern nie mit der Frage konfrontiert, ob sie einer Gehaltskürzung zustimmen sollen oder nicht. Alle Spieler, mit denen ich gesprochen habe, haben unisono gesagt: Das ist für uns selbstverständlich.

Es gibt eine kontroverse öffentliche Debatte darüber, ob die Saison in den Profi-Ligen sportlich zu Ende geführt werden soll. Wie stehen Sie dazu?

Zunächst ist das eine Entscheidung, die den Vereinen, der DFL und vor allem der Politik vorbehalten ist. Uns allen sind richtigerweise einmalige Maßnahmen auferlegt worden, an die wir uns mit großer Disziplin gehalten haben und an die wir uns weiterhin halten müssen, denn wir befinden uns noch mitten in der Krise. Ich halte es aber für verkehrt, Diskussionen über eine zukünftige Rückkehr in die Normalität abzuwürgen und damit darf natürlich auch über eine Fortsetzung der Bundesligen diskutiert werden.

Dazu gibt es aber auch gegenteilige Meinungen.