Spielergewerkschaft wählt RB Leipzigs Peter Gulacsi in die Mannschaft der Saison

Große Ehre für Peter Gulacsi! RB Leipzigs Nummer eins wurde von der Vereinigung der Vertragsfußballspieler e. V. (VDV) in die Mannschaft der Saison 2018/19 gewählt. Insgesamt stimmten 24,8 Prozent der wahlberechtigten Profis aus den Ligen 1, 2 und 3 sowie den Regionalligen für den Ungarn. Leipzigs Stadionsprecher Tim Thoelke übergab dem Keeper am Samstag vor dem Anpfiff des Bundesligaspiels gegen Mainz 05 in der Red-Bull-Arena die zugehörige Ehrung. Mit insgesamt 15 Spielen ohne Gegentreffer hatte sich Gulacsi in der vergangenen Spielzeit auch die so genannte "Weiße Weste" gesichert.