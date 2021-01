Spielmacher im Sommer weg: SC DHfK Leipzig verliert Weber wohl an Magdeburg

Leipzig. Die Frage rund um Philipp Webers Zukunft beim SC DHfK Leipzig steht schon lange im Raum. Der Führungsspieler der Sachsen spielt seit Jahren auf hohem Niveau, hat sich in dieser Saison erneut in bestechender Form gezeigt und nahm auch bei der Handball Weltmeisterschaft in Ägypten eine wichtige Rolle im Team von Bundestrainer Alfred Gislason ein. Nun soll das Rückraum-Ass laut Bild einen Vertrag beim SC Magdeburg unterschrieben haben. Beide Vereine wollten dazu am Sonntag noch keine Stellung beziehen.

Anzeige