Spielmacher Kevin Kampl bei RB Leipzig zurück im Training

Leipzig. Es war nicht viel los am Cottaweg nach dem vergangenen Länderspiel-Wochenende. Eine Hand voll daheimgebliebener Roter Bullen stieg am Montag mit Cheftrainer Julian Nagelsmann wieder ins Training ein ­- beobachtet von rund 50 treuen RB-Anhängern. Eine erfreuliche Nachricht auf dem Platz: Kevin Kampl, der wieder beim Mannschaftstraining mitmachen konnte. Auch mit dabei Ibrahima Konaté, der nach seinem Muskelfaserriss zwar noch nicht mit seinen Teamkollegen aber immerhin individuell trainieren konnte. Nach anderthalb Stunden spielerischen Einheiten ging es relativ flott zurück in die Kabine.