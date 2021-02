Spielmacher verlässt den SC DHfK Leipzig im Sommer: "Es gibt ein Leben nach Weber"

Leipzig. Auf den ersten Blick ist der Weggang von Philipp Weber ein herber Verlust für die DHfK-Handballer . Auf den zweiten Blick immer noch, denn mit seiner Dynamik und dem Blick für den freien Nebenmann ist der Spielgestalter wirklich schwer zu ersetzen. Dennoch: In einer Mannschaftssportart kann und darf ein Verein auf Dauer nie von einem Spieler abhängig sein.

Insofern sollte allen im grün-weißen Umfeld klar sein: Es gibt ein Leben nach dem Nationalspieler. Es ist auch richtig, dass der SC DHfK im Wettbieten um den WM-Teilnehmer nicht über seine Schmerzgrenze geht. Denn angesichts der Einnahmeverluste in der Pandemie wäre finanzielles Harakiri der falsche Weg. Die Rettung des über Jahre mühsam aufgebauten grün-weißen Bundesliga-Projektes steht über allem.

Ein wenig erinnert die Diskussion um Weber an RB und den Verlust von Timo Werner. Die Roten Bullen wurden im Sommer von einigen Experten bereits in untere Tabellenregionen verortet. Seither fehlt es den Leipzigern tatsächlich an Torgefahr. Doch Julian Nagelsmann erweist sich häufig als Taktikfuchs.