Spielplan der 2. Bundesliga fix: Kracher-Duell zwischen Schalke und dem HSV zum Auftakt – Nordduell in Bremen

Die neue Saison in der 2. Bundesliga beginnt mit einem Hammer-Duell. Am 1. Spieltag stehen sich Bundesliga -Absteiger Schalke 04 und der einstige Erstliga-Dino Hamburger SV gegenüber. Das geht aus dem Spielplan des deutschen Unterhauses hervor, der am Freitag von der DFL veröffentlicht wurde. Zudem kommt es zwischen dem zweiten Absteiger Werder Bremen und Hannover 96 zu einem Nordduell an der Weser. Drittliga-Aufsteiger Hansa Rostock empfängt zum Start den Karlsruher SC. Dynamo Dresden und der FC Ingolstadt treffen sich zum direkten Duell der Liga-Neulinge.

Die 2. Liga startet anders als die deutsche Eliteliga bereits am 23. Juli in ihre neue Spielzeit. Damit ist der Saison-Auftakt drei Wochen vor dem der Bundesliga terminiert. Am Wochenende vor dem Start der deutschen Belétage ist zwischen dem 6. und 9. August die erste Hauptrunde im DFB-Pokal angesetzt. Diese wird am 4. Juli ausgelost. In der 2. Liga werden zu diesem Zeitpunkt bereits die ersten beiden Spieltage der neuen Saison absolviert sein. Dezember, in der 2. Liga vom 10. bis 12. Dezember. Am letzten Advent-Wochenende (17. bis 19. Dezember) wird in der 2. Liga allerdings noch der Rückrunden-Start ausgetragen.