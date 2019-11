Drei weitere 96-Spiele terminiert: Nach Regensburg geht es am Dienstagabend

Dienstagabend, Samstagmittag, Sonntagmittag - das sind die Spieltage 19 bis 21 für Hannover 96 in der 2. Bundesliga. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag drei weitere Partien der Roten genau terminiert. Besonderheit: Es gibt einen Spieltag unter der Woche, bedeutet im Klartext: 96 muss an einem Dienstagabend in Regensburg antreten.

Die kommenden Begegnungen von Hannover 96 in der Übersicht: