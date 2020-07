Spielplan steht der Basketball-Regionalliga steht : Shooters gegen MTB Baskets im November

Während es in den meisten Sportarten noch völlig ungewiss ist, wann und in welcher Form es nach der Corona-Unterbrechung weitergeht, steht die Planung für die 1. Regionalliga der Korbjäger bereits fest.

Die Neustädter beginnen am Samstag, 19. September, mit einerm Auswärtsspiel beim Topteam SBB Baskets Wolmirstedt. Das erste Heimspiel der Shooters steht eine Woche später, am 26. September um 19.30 Uhr, gegen den Aufsteiger Cuxhaven Baskets auf der Agenda.

„Da an dem Wochenende ein Doppelspieltag angesetzt ist und wir bereits am Freitagabend bei den Ademax Red Devils Bramsche im Einsatz sind, wird das Derby leider am Sonntag statt zu unserer gewohnten Heimspielzeit am Samstag stattfinden müssen“, lässt der TSV auf seiner Facebookpräsenz verlauten.