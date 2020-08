Spielplan da: So startet die Fußball-Landesliga Nord in die neue Saison

Neuling startet auswärts

Am 29. November geht's in die Winterpause

Laut Spielplan endet die Hinrunde am 29. November, dann verabschieden sich die Teams in die Winterpause, die am 14. März mit dem ersten Rückrundenspieltag beginnt. Am 16. Mai ist dann der letzte Spieltag der Punkterunde angesetzt. Zum Abschluss der Staffel steht noch ein Derby an. Ein ganz besonderes: Der MTV Isenbüttel erwartet den SV Calberlah. "Wenn es dann noch am letzten Spieltag um etwas gehen sollte, wäre das nicht der günstigste Zeitpunkt", sagt Timpe. "Die Partie hätte ich deshalb lieber vorher gehabt."

Ebenfalls Heimrecht wie Isenbüttel genießt zum Abschluss der SV Reislingen/Neuhaus (gegen Eintracht Braunschweig II). Der SSV Vorsfelde (beim TSV Germania Lamme) und der SSV Kästorf (bei der FSV Schöningen) müssen dann noch einmal reisen.