Spielplan fix: Hamburger SV eröffnet Saison der 2. Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf

Der neue Trainer steigt direkt mit einem Topspiel ein! Der Hamburger SV empfängt zum Debüt von Daniel Thioune zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Bundesliga den Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Die Partie wird am 18. September um 18.30 Uhr ausgetragen. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Spielplan der Saison 2020/2021 hervor. Parallel starten auch der SSV Jahn Regenburg und der 1. FC Nürnberg in die Saison.

Bereits am dritten Spieltag gibt es das Niedersachsen-Derby zwischen Hannover 96 und dem Aufsteiger Eintracht Braunschweig (2.10. - 5.10.). Das Hamburger Stadt-Derby steigt am 6. Spieltag. Am Wochenende vom 30. Oktober bis zum 2. November empfängt der Hamburger SV den FC St. Pauli.

Saisonstart am 18. September Die Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga fangen ab dem 18. September zeitgleich an. Der erste Spieltag wird bis zum 21. September ausgetragen. Seinen Abschluss findet das Fußballjahr 2020 am 22. und 23. Dezember mit der zweiten Runde im DFB-Pokal. Am Wochenende zuvor (18. bis 21. Dezember) ist der letzte Spieltag des Kalenderjahres in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga angesetzt. Die Saison in der Bundesliga endet mit dem 34. Spieltag am 22. Mai 2021. Danach sollen die Nationalspieler in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft einsteigen können, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben wurde.

Der Bundesliga-Spielplan wurde durch eine Software erstellt, die auch individuelle Anpassungen für die jeweiligen Klubs außerhalb des reinen Ansetzungsschemas möglich macht. Dadurch können Vorgaben von Kommunen oder Sicherheitsorganen sowie Wünsche von Klubs und Stadionbetreibern mit Computerhilfe berücksichtigt werden. Dazu gehört ebenso, dass benachbarte Vereine versetzt zu ihren Heimspielen antreten sollen, Feiertage, parallele Großveranstaltungen oder Spieltermine in den Europacup-Wettbewerben einbezogen werden. Hunderte Optionen werden geprüft. „Der Faktor Mensch bleibt auch im Zeitalter der Technologie und Digitalisierung unverzichtbar“, heißt es in einem DFL-Hintergrund zum Spielplan-Puzzle.