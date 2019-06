Spielplan zur Frauenfußball-WM 2019: Alle Termine und Übertragungen

Alle Termine der Frauenfußball-WM 2019

Am 7. Juni 2019 startet die Endrunde der 8. Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Insgesamt haben sich 24 Mannschaften für das Turnier qualifiziert - darunter die deutsche Nationalmannschaft - die in neun verschiedenen Stadien gegeneinander antreten. Nach insgesamt 52 Spielen wird am 7. Juli der neue Frauenfußball-Weltmeister 2019 gekürt. Sämtliche Termine und Begegnungen des Turniers findest du hier.