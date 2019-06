Spielplan für die U-21-EM 2019

Alle Termine der U-21-EM 2019

Vom 16. bis 30 Juni 2019 findet die U-21-Europameisterschaft in Italien und San Marino statt. Insgesamt treten während des Turniers 12 Teams gegeneinander an, deren Spieler nur teilnehmen dürfen, wenn sie ab dem 1. Januar 1996 geboren sind. Die U-21-EM 2019 umfasst 21 Spiele, die den neuen Europameister 2019 ermitteln – auch Deutschland ist dieses Jahr als aktueller Titelverteidiger wieder mit dabei. Alle Termine und Begegnungen des Spiels haben wir hier übersichtlich für dich zusammengefasst.

Spielplan der U-21-EM 2019: Alle Begegnungen und Spiele des Turniers

Gruppe C besteht aus: Kroatien, England, Frankreich, Rumänien . Alle Spiele dieser Gruppe finden in Serravalle und Cesena statt.

Gruppe B besteht aus: Österreich, Dänemark, Deutschland, Serbien . Alle Spiele dieser Gruppe finden in Triest und Udine statt.

Gruppe A besteht aus: Belgien, Italien, Polen, Spanien . Alle Spiele dieser Gruppe finden in den Städten Bologna und Reggio Emilia statt.

Die U-21-Fußball-Europameisterschaft unterteilt sich in insgesamt drei Gruppen, in denen die 12 Mannschaften gegeneinander antreten.

Gruppenphase der U-21-Europameisterschaft 2019

Die Gruppenphase startet am 16. Juni 2019 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Polen und Belgien in Reggio Emilia. Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft findet am 17. Juni statt – der Auftaktgegner ist Dänemark. Pro Tag sind jeweils zwei Spiele während der Gruppenphase angesetzt. Fortfolgend findest du alle Spiele geordnet nach Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale mit ihren jeweiligen Daten und Uhrzeiten.