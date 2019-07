Zur Bundesliga-Zeit zu Hause: Erstes Heimspiel gegen Regensburg fest terminiert

Abstieg - war da was? Jedenfalls startet Hannover 96 gefühlt wie ein Erstligist in die neue Saison. Erst geht's am Freitagabend, 26. Juli, mit dem Kracherduell beim VfB Stuttgart los, anschließend folgt das Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg - und zwar zur besten Bundesliga-Zeit am Sonnabend, 3. August, um 15.30 Uhr. Das hat die DFL am Dienstagnachmittag bekanntgegeben.

Wenn schon weit, dann am Sonnabend

Zugegeben, die Oberpfälzer passen nicht ganz in das Muster, aber auch deren Fans werden sich freuen, dass sie die weite Reise in die niedersächsische Landeshauptstadt nicht an einem Freitag oder womöglich sogar Montag antreten müssen.