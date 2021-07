Spielplan steht, Auftakt in Braunschweig: Wolfsburg Blue Wings starten am 15. August

Nach fast zwei Jahren voller digitalem Training und üben auf dem Feld reicht es auch mal so langsam. Hendrik Ebert will endlich sein Debüt an der Seitenlinie der Regionalliga-Footballer der Wolfsburg Blue Wings feiern. Die Saison 2020 fiel nach seiner Übernahme Corona-bedingt aus. Doch im August soll der Kickoff der 2021er Spielzeit erfolgen. Der Spielplan steht, am 15. August (15 Uhr) starten die heimischen Footballer mit dem Derby in Braunschweig bei den Lions II in die verkürzte Saison.

Anzeige

Und die wird richtig kurz. Nur drei Teams spielen in der Süd-Staffel, es gibt- Hin und Rückspiele. Am Ende ein Finale der beiden Staffel-Ersten. Neben Wolfsburg und Braunschweig sind noch die Hildesheim Invaders im Süden dabei. Die Hannover Spartans haben abgesagt. "Die Spartans haben bis zum Stichtag am 31. Juni nicht gemeldet", sagt Ebert und vermutet: "Bei ihnen sind einige Leistungsträger abgewandert, vielleicht haben sie deshalb nicht zugesagt."