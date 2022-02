Spielplan-Wirrwarr für Indians und Scorpions

Aller guten Dinge sind diesmal vier: Am Sonntag gibt es die mittlerweile vierte Ansetzung für das Heimspiel der Hannover Indians in der Eishockey-Oberliga gegen die Icefighters Leipzig. Die Begegnung, die um 19 Uhr am Pferdeturm beginnen soll, war am 4. Januar, 25. Januar und 2. Februar jeweils ausgefallen. In allen Fällen wegen Coronabefunden bei den Leipzigern. Jetzt sind die Icefighters also wieder spielfähig – bleibt zu hoffen, dass nun auch die Indians gesundheitlich stabil bleiben.

Beim ECH ist der Spielplan des Wochenendes ohnehin ein großes Stühlerücken. Freitag (20 Uhr, Pferdeturm) sind die Herne Miners zu Gast. Sie waren verfügbar, weil mit den Black Dragons Erfurt ihr eigentlicher Gegner coronabedingt passen musste. Die Indians wiederum waren auf der Suche nach einem neuen Gegner, weil die EG Diez-Limburg wegen Positivfällen abgesagt hatte. Am Sonntag können die Indians deswegen gegen Leipzig antreten, weil sie ihre für den 6. Februar angesetzte Partie bei den Crocodiles Hamburg vorgezogen hatten. Am vergangenen Freitag spielten sie in der Hansestadt – weil die Saale Bulls Halle wegen Positivfällen nicht am Pferdeturm antreten konnten.