Spielpläne, Termine, Zuschauer, Gruppen: So läuft die Champions League 2020/2021

Robert Lewandowski saß neben seiner silbernen Trophäe für den besten Fußballer Europas und sprach entspannt eine Warnung an alle Teams in Europa aus. „Es spielt keine Rolle, wie viele Titel wir schon gewonnen haben - wir wollen mehr“, sagte der Stürmerstar des Triple-Gewinners FC Bayern am Donnerstag, nachdem die Münchner schon wieder groß abgeräumt hatten. Der klare Plan: die Titelverteidigung in der Champions League, deren Gruppenphase am Donnerstag in Genf ausgelost wurde. Der SPORTBUZZER nennt vor dem Turnier die wichtigsten Fakten zur neuen Saison in der Königsklasse, an der aus deutscher Sicht neben den Bayern auch Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach teilnehmen.

Spieltage und Termine: Der erste Spieltag der Champions League findet in knapp drei Wochen am 20. und 21. Oktober statt, anschließend folgt als Auswirkung der Coronavirus-Pandemie ein eng getakteter Rhythmus. Der letzte Spieltag ist für Mitte Dezember geplant, anschließend steht für den FC Bayern noch die Klub-WM in Katar auf dem Plan. Die Ansetzungen der Gruppenphase: 1. Spieltag: 20./21. Oktober 2020

2. Spieltag: 27./28. Oktober 2020

3. Spieltag: 3./4. November 2020

4. Spieltag: 24./25. November 2020

5. Spieltag: 1./2. Dezember 2020

6. Spieltag: 8./9. Dezember 2020

Wann werden die Spielpläne mit zeitgenauer Terminierung veröffentlicht? Wie die UEFA am Donnerstag bekannt gab, werden die Spielpläne nicht wie üblich noch am Abend der Auslosung, sondern erst am Freitagabend veröffentlicht. Als Grund nannte der Verband die wegen der Corona-Krise noch sehr unterschiedlichen Kalender der teilnehmenden Vereine.

Wie sehen die Gruppen aus? Die früheren Chelsea-Stars Didier Drogba und Florent Malouda haben am Donnerstag diese acht Gruppen ausgelost. *

Gruppe A* FC Bayern

Atlético Madrid

Red Bull Salzburg

Lok Moskau Gruppe B Real Madrid

Schachtjor Donezk

Inter Mailand

Borussia Mönchengladbach Gruppe C FC Porto

Manchester City

Olympiakos Piräus

Olympique Marseille Gruppe D FC Liverpool

Ajax Amsterdam

Atalanta Bergamo

FC Midtylland Gruppe E FC Sevilla

FC Chelsea

FC Krasnodar

Stade Rennes Gruppe F Zenit St. Petersburg

Borussia Dortmund

Lazio Rom

Club Brügge Gruppe G Juventus Turin

FC Barcelona

Dynamo Kiew

Ferencvaros Budapest Gruppe H Paris Saint-Germain

Manchester United

RB Leipzig

Istanbul Basaksehir

Werden in der Champions League Zuschauer erlaubt sein?

Darüber gab die UEFA am Donnerstag Auskunft. Von der kommenden Woche an dürfen im Europapokal maximal 30 Prozent der Stadionkapazität genutzt werden, sofern die nationalen Gesundheitsbehörden dies erlauben. Bedingung sei zudem das Abstand halten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aller Besucher. Erlaubt sind vorerst auch nur Fans der Heimmannschaft. In der Champions League und der Europa League, die ebenfalls Ende Oktober startet, wird es jeweils Einzelprüfungen der lokalen Behörden geben müssen. "Die heutige Entscheidung ist ein vernünftiger erster Schritt, bei dem die Gesundheit der Fans an erster Stelle steht und die Gesetze in jedem Land eingehalten werden. Während wir alle in Covid einem gemeinsamen Feind gegenüberstehen, haben verschiedene Länder zu jedem Zeitpunkt unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Herausforderungen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach der Entscheidung des Exekutivkomitees.