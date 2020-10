Spielpläne, Termine, Zuschauer, Gruppen: So läuft die Europa League 2020/2021

Nach der Champions League wirft auch die Europa League ihre Schatten voraus. Am Freitag wurde in Nyon die Gruppenphase des Wettbewerbs ausgelost, in drei Wochen geht es mit den ersten Spielen los. Der SPORTBUZZER nennt vor dem Turnier die wichtigsten Fakten zur neuen Saison in der zweithöchsten europäischen Spielklasse, an der aus deutscher Sicht Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim teilnehmen.

Spieltage und Termine: Der erste Spieltag der Europa League findet in knapp drei Wochen am 22. Oktober statt, anschließend folgt als Auswirkung der Coronavirus-Pandemie ein eng getakteter Rhythmus. Der letzte Spieltag ist für Mitte Dezember geplant. Die Ansetzungen der Gruppenphase: 1. Spieltag: 22. Oktober 2020

2. Spieltag: 29. Oktober 2020

3. Spieltag: 5. November 2020

4. Spieltag: 26. November 2020

5. Spieltag: 3. Dezember 2020

6. Spieltag: 10. Dezember 2020

Wann werden die Spielpläne mit zeitgenauer Terminierung veröffentlicht? Wie die UEFA am Freitag bekannt gab, werden die Spielpläne noch am Abend der Auslosung veröffentlicht - nach einem Klärungsprozess mit den Klubs. Als Grund nannte der Verband die wegen der Corona-Krise noch sehr unterschiedlichen Kalender der teilnehmenden Vereine.

Wie sehen die Gruppen aus? Die Europa-League-Losfee Ciro Ferrara hat am Freitag diese zwölf Gruppen ausgelost. Gruppe A

AS Rom

Young Boys Bern

CFR Cluij

ZSKA Sofia Gruppe B

FC Arsenal

Rapid Wien

Molde

Dundalk Gruppe C

Bayer Leverkusen

Slavia Prag

Hapoel Beer-Sheva

OGC Nizza Gruppe D

Benfica Lissabon

Standard Lüttich

Glasgow Rangers

Lech Posen Gruppe E

PSV Eindhoven

PAOK Saloniki

Granada

Omonoia Gruppe F

SSC Neapel

Real Sociedad

AZ Alkmaar

HNK Rijeka Gruppe G

SC Braga

Leicester City

AEK Athen

Zorya Luhansk Gruppe H

Celtic Glasgow

Sparta Prag

AC Mailand

LOSC Lille Gruppe I

Villarreal CF

Qarabag

Maccabi Tel Aviv

Sivasspor Gruppe J

Tottenham Hotspur

Ludogorets Rasgrad

LASK Linz

Royal Antwerpen Gruppe K

ZSKA Moskau

Dinamo Zagreb

Feyenoord Rotterdam

Wolfsberger AC Gruppe L

KAA Gent

Roter Stern Belgrad

TSG Hoffenheim

Slovan Liberec

Werden in der Europa League Zuschauer erlaubt sein?

Darüber gab die UEFA am Donnerstag Auskunft. Von der kommenden Woche an dürfen im Europapokal maximal 30 Prozent der Stadionkapazität genutzt werden, sofern die nationalen Gesundheitsbehörden dies erlauben. Bedingung sei zudem das Abstand halten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aller Besucher. Erlaubt sind vorerst auch nur Fans der Heimmannschaft. In der Champions League und der Europa League, die ebenfalls Ende Oktober startet, wird es jeweils Einzelprüfungen der lokalen Behörden geben müssen. "Die heutige Entscheidung ist ein vernünftiger erster Schritt, bei dem die Gesundheit der Fans an erster Stelle steht und die Gesetze in jedem Land eingehalten werden. Während wir alle in Covid einem gemeinsamen Feind gegenüberstehen, haben verschiedene Länder zu jedem Zeitpunkt unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Herausforderungen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach der Entscheidung des Exekutivkomitees.