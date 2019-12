Spielt er oder spielt er nicht? Recken-Spielmacher Olsen in der Warteschleife

Olsen hatte beim Spiel in Ludwigshafen am vergangenen Donnerstag bereits in der Anfangsphase einen Schlag eines Gegenspielers auf seinen Finger bekommen. Ein paar Minuten spielte er noch weiter, ließ sich dann auswechseln und setzte sich später dick bandagiert auf die Bank. Erste Diagnose: schwere Kapselverletzung, möglicherweise mehrere Tage oder Wochen Pause.

Sogar die anstehende EM geriet für den Weltmeister und Olympiasieger in Gefahr. „Er hatte große Schmerzen in der Hand“, erklärt Recken-Trainer Carlos Ortega. Eine nähere Untersuchung samt MRT-Aufnahmen nahm die größten Sorgen. Die Verletzung erwies sich als doch nicht so schwer wie zunächst vermutet.