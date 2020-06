"Spielt jetzt nicht die beste Phase": RB Leipzigs Upamecano läuft seiner Form hinterher

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel gegen den SC Paderborn Enttäuschend! RB Leipzig kommt in Unterzahl nur zu einem 1:1 gegen Tabellenschlusslicht SC Paderborn. ©

Der bullige wie flinke Franzose kommt nicht so richtig in Tritt. Nur einmal lag seine Zweikampfquote seit dem Ende der Corona-Pause über 50 Prozent, sein Bundesliga-Durchschnitt beträgt fast 60 Prozent. Gegen Paderborn waren es nur 29 Prozent – sein Saisontiefstwert. Bei den Spielbewertungen das gleiche Bild: Das Online-Portal „ligainsider.de“ gab dem 1,85-Meter-Mann in seinen letzten vier Einsätzen (gegen Freiburg fehlte Upamecano gesperrt) dreimal eine 4,0. Gegen Paderborn war es mit 5,5 fast die Tiefstnote. Davor hatte er in 21 Bundesliga-Spielen nur zweimal eine vier vor dem Komma bekommen. Ein ähnliches Bild bei „Sofascore“, das anhand von 200 Statistiken eine Punktewertung von 0 bis 10 berechnet. Upamecano blieb zuletzt stets unter seinem Saisonmittel von 7,13 Punkten.

Die Schwächephase schlägt sich auch aufs Team nieder. Kassierte RB vor der Unterbrechung des Spielbetriebs wettbewerbsübergreifend in sechs von sieben Partien - darunter gegen Bayern, Schalke und Tottenham - keinen einzigen Treffer, so spielte der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga seitdem gegen schwächere Gegner in fünf Spielen nur einmal zu Null. Die Abwehr wirkte teilweise unkonzentriert, schon drei Tore fielen nach Eckbällen.

Keiner macht Upamecano Vorwurf

Julian Nagelsmann macht für das Formtief seines Schützlings vor allem dessen Alter verantwortlich. „Das ist einfach ein junger Spieler, ein junges Talent, der Schwankungen hat in seiner Leistung. Das ist ganz normal.“

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer Lukas Klostermann (RB Leipzig): "Es fühlt sich heute extrem bitter an, wir hatten genug Chancen zum Sieg. Die Punktausbeute zuletzt war schlechter als unsere Leistung. Wir müssen es in den nächsten Spielen wieder besser machen." ©

Schon einmal hatte der umworbene Abwehrspezialist in der laufenden Saison eine kleine Schwächephase durchgemacht. Nach dem DFB-Pokal-Aus im Achtelfinale bei Eintracht Frankfurt (1:3) Anfang Februar wirkte er überspielt. In der kommenden Partie beim FC Bayern München (0:0) musste der 21-Jährige trotzdem ran und zeigte vielleicht sein bestes Saisonspiel. Auch beim 3:0-Sieg gegen Tottenham Hotspur im Achtelfinalrückspiel der Champions League war Upamecano eine Bank. Nagelsmann ist sicher, dass sein Abwehrchef wieder an seine Topleistungen anknüpfen kann. Er werde da „locker wieder hinkommen“, so der Fußball-Lehrer.