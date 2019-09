Spieltage 9 bis 15 terminiert: Hannover 96 "darf" dieses Mal am Samstag zum KSC

Diese Ansetzung im DFB-Pokal ist vielen Fans von Hannover 96 ein Dorn im Auge gewesen, wenig überraschend: Die Roten mussten am Montagabend beim Karlsruher SC antreten, die Fans werktags eine weite Reise antreten. Und dann schied das Team von Mirko Slomka auch noch relativ sang- und klanglos mit 0:2 aus. Der Termin für eine mögliche Revanche ist deutlich fanfreundlicher gelegt worden...

Auswärts vornehmlich samstags

96 gastiert am 11. Spieltag im Wildparkstadion - und zwar am Samstag, 26. Oktober, um 13 Uhr. Auch sonst sind die Roten vornehmlich samstags in der Fremde gefordert. Die DFL hat die Spieltage 9 bis 15 Uhr genau terminiert - und das sind die Termine für Weydandt & Co: