Spieltage terminiert: RB Leipzig am 30. Januar gegen Leverkusen

Leipzig. Das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem aktuellen Tabellenzweiten RB Leipzig und dem Dritten Bayer Leverkusen wird am 30. Januar um 18.30 Uhr in der Red-Bull-Arena angepfiffen. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag für die Zeit bis Ende Februar veröffentlichte.

