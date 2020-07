Spieltermine für Champions League fix: FC Bayern am 8. August gegen Chelsea - PSG eröffnet Turnier in Lissabon

Am 8. August wird es ernst für den FC Bayern! An dem Mittwoch wird der deutsche Double-Sieger in der heimischen Allianz-Arena den FC Chelsea zum Rückspiel im Achtelfinale der Champions League empfangen. Am gleichen Tag wird auch der FC Barcelona gegen den SSC Neapel spielen. Das hat die UEFA am Freitagabend mitgeteilt.

Die Sieger dieser Partien treffen im Viertelfinale aufeinander. Nach den Hinspiel-Ergebnissen (Bayern gewann gegen Chelsea 3:0, Barcelona spielte in Neapel 1:1) würde es also zum Duell des deutschen Double-Siegers gegen Barca kommen. Diese Partie würde im Estadio da Luz stattfinden - der Heimspielstätte von Benfica. Auch RB Leipzig hat ein schweres Los erwischt. Die Sachsen treffen in jedem Fall auf Atletico Madrid - dieses Spiel findet im Estadio Jose Alvalade statt. Dies ist die Heimspielstätte von Sporting. Real Madrid oder Manchester City treffen entweder auf Olympique Lyon oder Juventus Turin. Tuchels Paris Saint-Germain trifft auf Atalanta Bergamo.

Alle Sieger der Champions League Saison 1992/1993: Im Olympiastadion München besiegt Olympique Marseille den AC Mailand mit 1:0. Der deutsche Nationalspieler Rudi Völler (links) steht bis zur 78. Minute auf dem Platz. ©

Diese Viertelfinal-Spiele wurden von der UEFA ebenfalls terminiert. Das Viertelfinale steigt vom 12. bis zum 15. August in Lissabon. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die UEFA den sonst üblichen Modus geändert. Alle Partien ab dem Viertelfinale werden in Turnierform an einem Ort ausgetragen. Den Zuschlag erhielt die portugiesische Hauptstadt. Am 18. und 19. August werden die Halbfinals ausgetragen - das Finale steigt am 23. August. Alle Partien finden ohne Fans als Geisterspiele statt.

Die Termine im Überblick Achtelfinale: Manchester City - Real Madrid: Dienstag, 7.8., 21 Uhr

Juventus Turin - Olympique Lyon: Dienstag, 7.8., 21 Uhr

FC Bayern - FC Chelsea: Mittwoch, 7.8., 21

FC Barcelona - SSC Neapel: Mittwoch, 7.8., 21 Uhr

Viertelfinale: Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain: Mittwoch, 12.8., 21 Uhr (Estadio da Luz)

RB Leipzig - Atletico Madrid: Donnerstag, 13.8., 21 Uhr (Estadio Jose Alvalade)

SSC Neapel/FC Barcelona - Chelsea/FC Bayern: 14.8., 21 Uhr (Estadio da Luz)

Real Madrid/Manchester City - Olympique Lyon/Juventus Turin: 15. August, 21 Uhr (Estadio Jose Alvalade)

Halbfinale: Sieger aus Real Madrid/Manchester City/Lyon/Juventus - Sieger aus Neapel/Barcelona/Chelsea/FC Bayern: 18.8, 21 Uhr (Estadio da Luz)

Sieger aus RB Leipzig/Atlético Madrid - Sieger aus Bergamo/Paris Saint-Germain: 19.8., 21 Uhr (Estadio Jose Alvalade)