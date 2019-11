Spielunterbrechung im Derby: Hertha-Anhänger schießen Rakete Richtung Union-Bank

Unschöne Szenen beim Berliner Derby: Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit musste Schiedsrichter Deniz Aytekin das Spiel zwischen Union Berlin und Hertha BSC für kurze Zeit unterbrechen. Der Grund: Aus dem Fanblock von Hertha BSC flogen zahlreiche Raketen auf das Spielfeld. Eine davon schlug knapp neben der Bank der Unioner ein, Co-Trainer Markus Hoffmann musste sich vor dem Geschoss in Sicherheit bringen.

Zum Beginn der 2. Halbzeit legen wir uns beim #Derby zwischen @fcunion und @HerthaBSC fest. Wenn das so weitergeht, verliert ganz klar #Berlin . #FCUBSC pic.twitter.com/ODXtPnpckM

Neben der Pyro-Show im Hertha-Block zündeten auch die Anhänger von Union bengalische Feuer, doch die blieben in ihrem Block. Schon in der ersten Halbzeit flogen Raketen aus dem Hertha-Block Richtung Union-Tribüne. Die Anhänger der Blau-Weißen hatten schon vor dem Anpfiff mit einem Transparent die Eisernen provoziert. "Würde eure Mannschaft so kämpfen wie ihr, dann wäre sie heute nicht hier", hieß es auf dem Banner, das über die komplette Breite des Gästeblocks aufgehängt wurde.