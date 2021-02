Nächste Spielverlegung: Champions-League-Heimspiel von Atletico Madrid gegen Chelsea in Bukarest

Nach Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig muss auch Atletico Madrid umziehen! Wie die UEFA am Mittwoch bekanntgab, findet die Partie der Madrilenen gegen den FC Chelsea nun in Bukarest statt. Über diese Möglichkeit hatte der SPORTBUZZER bereits am Dienstag berichtet. Zudem war Warschau noch in der Verlosung. Anzeige

Das vermeintliche Heimspiel von Atletico Madrid gegen Chelsea wird aber wie geplant am 23. Februar steigen - allerdings in Rumänien. Zuvor wurden schon die Champions-League-Heimspiele der beiden Bundesligisten Borussia Mönchengladbach (gegen Manchester City) und RB Leipzig (gegen den FC Liverpool) verlegt. Beide Spiele werden in Budapest ausgetragen.

Nötig werden diese Spielverlegungen durch die aktuellen Einreisebeschränkungen zwischen einzelnen Ländern. Briten dürfen derzeit weder nach Spanien noch nach Deutschland einreisen. Die Furcht vor den Coronavirus-Mutanten ist zu groß. Die Klubs wurden deshalb von der UEFA angehalten, sich nach Alternativen umzugucken. Dies führte auch zu Verlegungen in der Europa League. Die Achtelfinal-Partie zwischen Real Sociedad und Manchester United wird im Stadion von Juventus Turin ausgespielt.

"Annex K" regelt die Fortführung der Champions League Auch der FC Arsenal wird sein kommendes Auswärtsspiel in der Europa League gegen den portugiesischen Fußballverein Benfica Lissabon in Italien austragen. Wie die Gunners am Dienstagabend bestätigten muss das Heimspiel von Benfica im Stadio Olimpico in Rom ausgetragen werden. Arsenals Heimspiel wird indes im Stadion von Olympiakos Piräus in Griechenland ausgetragen. Das Spiel zwischen Molde FK und der TSG Hoffenheim findet hingegen in Villarreal statt.