Spielverlegung wegen Corona: Dresdner Eislöwen in Selb statt gegen Freiburg

Dresden. ​Das für Mittwochabend geplante Heimspiel der Dresdner Eislöwen in der DEL2 muss verschoben werden. Grund ist ein Coronafall bei den Gästen. Wie die Eislöwen am Dienstagabend informierten, gibt es im Team des EHC Freiburg einen positiven PCR-Test. Die Mannschaft aus dem Breisgau musste sich daraufhin in häusliche Quarantäne begeben. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Kurzfristige Auswärtspartie

Dennoch werden die Dresdner Eishockey-Cracks am Mittwoch um 19.30 Uhr dem Puck nachjagen. Wie der Verein mitteilte, wurde ein Ausweichgegner gefunden: die Selber Wölfe, deren ursprünglich am Mittwoch geplantes Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt ebenfalls abgesagt wurde.

Am Freitag empfängt Dresden die Tölzer Löwen, am Sonntag steht der Kracher beim Spitzenreiter in Ravensburg auf dem Plan. Doch ob die beiden Partien stattfinden, bleibt abzuwarten. Denn auch das heutige Spiel der Towerstars gegen Bad Tölz wurde wegen Coronafällen in beiden Teams verlegt.