Spielverlegungen: Corona-Fälle bei den IceFighters Leipzig

Leipzig. Die Meldung der IceFighters Leipzig kam wenig überraschend. Die Eiskämpfer hatten vom letzten Spiel des vergangenen Jahres bei den Crocodiles Hamburg nicht nur drei Punkte, sondern auch das Virus im Gepäck. Die Resultate der PCR-Tests brachten beim hiesigen Oberliga-Team mehrere Corona-Fälle ans Licht. Alle Profis sind symptomfrei. Die Eiskämpfer bleiben weiterhin in Isolation.

Darüber hinaus werden die Icefighters am Donnerstag eine zweite PCR-Testreihe aller negativ getesteten Spieler starten, um eine weitere Ausbreitung der Infektion zu überprüfen. „Dann wird sich entscheiden, ob wir am Freitag wieder trainieren dürfen oder ob sich unsere Pause verlängert“, erklärt Trainer Sven Gerike. Ziel ist natürlich – unabhängig von den positiv getesteten Spielern, die länger die Quarantäne absitzen müssen –- wieder aufs Eis zurückzukehren. Die anstehenden Liga-Duelle gegen den Tabellenzweiten Tilburg Trappers und bei den Hammer Eisbären wurden in Absprache mit beiden Vereinen und dem DEB verschoben.