Nach der Eröffnungsfeier bei der Europameisterschaft 2021 und kurz vor dem Anpfiff des Auftaktspiels zwischen der Türkei und Italien erhält der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie den Ball von einem ferngesteuerten Spielzeugwagen. Das Mini-VW-Auto fährt am Freitagabend über den Platz im Olympiastadion Rom und bringt dem Referee den Spielball direkt zum Mittelpunkt. Doch was steckt hinter dieser Aktion, die es auch schon beim Finale der Nations League im Jahr 2019 gegeben hat?

Volkswagen gehört neben Alipay, Booking.com, FedEx und Hisense zu den offiziellen Sponsoren der EM 2021. "Wir werden den Fußball-Sommer vor allem nutzen, um die Modelle unserer ID-Familie weiter bekannt zu machen", kündigte VW-Marketingvorstand Klaus Zellmer vor dem Turnier an. Beim Thema Elektromobilität "sollen Fans als Erstes an Volkswagen denken. Unsere Präsenz im Fußball wird uns dabei helfen, die Marke und das Thema E-Auto weiter positiv aufzuladen und am Ende auch mehr Fahrzeuge zu verkaufen." Mit der Spielzeugauto-Aktion ist es dem Konzern gelungen, für Aufsehen auf der ganzen Welt zu sorgen. Gesteuert wurde das Auto in Rom von Andreas Reiche, Geschäftsführer des TRT-Technik Reiche Modellbaus, das den kleinen Wagen entwickelte.