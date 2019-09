Bericht: Spionage-Skandal erschüttert Premier League - ManCity erhält Millionen-Zahlung aus Liverpool 

Was war passiert? Im Jahr 2013, also lange bevor Jürgen Klopp den FC Liverpool im Oktober 2015 als Trainer übernahm, wurden demnach externe Computerexperten im Auftrag von ManCity engagiert, dass zwischen Mitte 2012 und Februar 2013 zahlreiche Fälle vorlagen, in denen der FC Liverpool auf das weltweite Scouting-System von Manchester City zugegriffen habe. Laut Times gingen die Fälle in die hunderte.